Rigoberto Urán perseguido em 'full speed' por um agricultor

A carregar o vídeo ...

Estava Rigoberto Ura´n a treinar em alta rotação tendo em vista a preparação do Tour'2020 quando do nada na sua roda surge um agricultor, de mochila às costas e ainda com a roupa do trabalho, a um ritmo vertiginoso e totalmente surpreendente. De boca aberta, o ciclista da EF Pro Cycling partilhou o momento nas redes sociais e até ironizou: "E ando eu a preparar-me para o Tour!"