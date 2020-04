Rio Ave continua a exibir o seu 'tiki-taka'

A carregar o vídeo ...

O Rio Ave tem aproveitado esta fase de ausência de futebol para apresentar o seu 'best of'. Nesta quinta-feira, o momento captado foi o da 1ª jornada da 2ª volta, uma vitória em Guimarães, por 2-1. Os rio-avistas recuperaram a qualidade de algumas jogada, nomeadamente a dos golos de Diego Lopes e Matheus Reis. Recorde-se que a equipa orientada por Carlos Carvalhal foi recentemente considerada a sextto conjunto europeu com melho circulação progressiva da bola.