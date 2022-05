A carregar o vídeo ...

Um ano depois da descida de divisão, o Rio Ave garantiu o regresso à Liga Bwin no passado domingo, num jogo frente ao Chaves. O clube fez questão de registar todos os momentos importantes do dia, desde o discurso do treinador antes do jogo aos golos de Aziz e Aderllan Santos, passando ainda pela festa após o apito final. Uma recordação que ficará na memória dos adeptos vila-condenses.