Foi com um vídeo no qual procurou transmitir os valores da cidade de Vila do Conde que o Rio Ave apresentou os equipamentos para a temporada 2022/23. O conjunto rioavista inovou na sua ‘segunda pele’ para este ano, já que apostou num equipamento com um pouco mais de verde do que aquilo que vem sendo habitual. Por seu lado, o equipamento secundário é branco e o terceiro equipamento é amarelo [Vídeo Rio Ave]