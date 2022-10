Corria o minuto 30 da primeira parte da partida entre Rio Ave e Portimonense quando uma entrada dura de Moufi sobre Boateng deixou os algarvios com apenas 10 jogadores em campo. O defesa do Portimonense viu cartão vermelho direto após um pisão no calcanhar do camisola 22, deixando o avançado do Rio Ave com muitas queixas. [Vídeo: VSports]