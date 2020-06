A carregar o vídeo ...

O Rio Ave divulgou um vídeo na sua conta do Facebook onde enaltece o forte apoio recebido por parte dos seus adeptos. A comitiva foi ‘seguida’ por uma caravana de várias dezenas de automóveis com adeptos, no percurso entre o hotel onde a equipa se instalou e o Estádio dos Arcos, palco do encontro de ontem entre os vila-condenses e o Benfica.