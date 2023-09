Rita Pedroso: «Se a saída de Vlachodimos não estava programada, as coisas não deviam ter sido feitas assim»

A carregar o vídeo ...

A saída de Odysseas Vlachodimos para o Nottingham Forest, no último dia de mercado, foi um dos temas a merecer maiores críticas na Assembleia-Geral do Benfica, algo que levou Rui Costa, no seu discurso final, a defender-se e colocar em causa os reparos feitos por alguns sócios. "A situação do Odysseas precipitou-se. Não estava programada", disse Rui Costa. Rita Pedroso, jornalista de Record, comentou o tema no programa 'Hora Record' da CMTV.