Ritual do treinador do Independiente antes de um jogo: 31 beijos na Virgem

Lucas Pusineri, treinador da equipa argentina do Independiente, teve um momento de fé que foi filmado pelas televisões, antes do jogo com o Tucumán, na Taça Sul-Americana. Durante um minuto o técnico foi a um setor do estádio do Atlético Tucumán onde havia símbolos religiosos, rezou e beijou 31 vezes uma imagem da Virgem, que estava ao lado de outra, de São Expedito. O jogo terminou empatado (1-1). (Vídeo Olé)