Robben voltou a jogar aos 36 anos e aquele pé esquerdo continua a fazer magia

Do aquecimento aqui ao som de 'Live is Life' onde mostrou manter a sua qualidade técnica, a um remate de pé esquerdo no qual denuncia a sua pontaria de sempre, até ao que fez no jogo propriamente dito. Está tudo aqui sobre o regresso de Arjen Robben aos relvados. Foi este sábado, pelo 'seu' Groningen, num duelo de preparação diante do Almere City. O esquerdino, de 36 anos, atuou de início de fez apenas meia hora como havia sido acordado com a equipa técnica, mas deixou água na boca aos fãs da sua equipa...