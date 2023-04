A carregar o vídeo ...

Robert Moreno, de 45 anos, esteve em Portugal para ver o FC Porto-Santa Clara e Sp. Braga-Gil Vicente e gostou do que viu, ao ponto de ver com bons olhos uma passagem pelo nosso país. Ex- adjunto de Luis Enrique, Robert Moreno orientou a seleção de Espanha, Monaco e Granada como treinador principal.