Roberto Carlos voltou a jogar aos 48 anos... por uma equipa de um pub inglês

Aos 48 anos, depois de ter deixado de jogar oficialmente em 2015, Roberto Carlos voltou a pisar um relvado. O campeão do Mundo pelo Brasil em 2002 envergou a camisola do Bull In The Barne, uma equipa de um bar inglês, que venceu um passatempo cujo prémio era contratar uma lenda do futebol por um jogo. E assim foi... o ex-Real Madrid alinhou na derrota por 4-3 e até marcou, na Sunday League, de penálti. [Vídeo: Mr. Beanyman]