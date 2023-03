A carregar o vídeo ...

Roberto Martínez fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo de amanhã (19h45) com o Liechtenstein, a contar para a qualificação para o Euro'2024, e assumiu-se surpreendido com compromisso que os jogadores apresentaram. Por outro lado, o selecionador nacional abordou ainda a presença de Cristiano Ronaldo no grupo.