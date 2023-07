Roberto Martínez faz 50 anos: «Para o ano espero não poder celebrar com a família...»

A carregar o vídeo ...

Roberto Martínez, selecionador nacional de futebol, festeja esta quinta-feira o 50.º aniversário, o primeiro que passa no nosso país, e confessou que não gosta muito dos dias de aniversário. "A idade é só um número. O meu pai sempre diz que não gosta de celebrar os aniversários porque são de um número que ele não se sente com essa idade e concordo com ele nessa ideia", disse o treinador espanhol ao Canal 11.

O técnico chega aos 50 anos, a maior parte deles dedicados ao futebol. Dos 18 aos 34 como jogador profissional e, desde então, como treinador. Ou seja, está mais do que habituado a passar os aniversários a trabalhar. Esse é um aspeto que lamenta por não poder estar com a família, mas deixa já o aviso: no próximo ano espera mesmo estar a trabalhar nesse dia. "O 13 de julho é uma data sempre difícil de celebrar com a família. No próximo ano por exemplo, espero não poder celebrar com a família porque a final [do Euro 2024] é no dia 14...", rematou.