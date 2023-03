Roberto Martínez mostra como é o seu dia de trabalho: da aula de português a uma lista com 200 jogadores

A carregar o vídeo ...

A FPF revelou como é o dia de trabalho de Roberto Martínez na Cidade do Futebol. O selecionador nacional contou que, nos primeiros dias, se perdeu no edifício e mostrou-se empenhado em aprender a falar português, pelo que até tem aulas para apressar o processo. O dia, de resto, é passado em torno do futebol, sendo que, este em especial, acabou no Estádio de Alvalade, onde Martínez assistiu ao Sporting-Estoril na companhia de João Vieira Pinto, vice-presidente da FPF. Foi quando se dirigia para o anfiteatro dos leões, que o técnico, de 49 anos, revelou ter uma lista inicial de 200 jogadores que poderia convocar para a Seleção Nacional. [Vídeo: Youtube FPF]