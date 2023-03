Roberto Martínez: «Público? Agora entendo o quão importante é para os jogadores estarem na Seleção»

A carregar o vídeo ...

Roberto Martínez não esconde ser "especial" representar uma seleção como Portugal e afirma que, depois do jogo de hoje, contra o Liechtenstein, ter-se apercebido do quão especial é para os jogadores fazerem parte da equipa nacional. Questionado sobre a utilização de Danilo como defesa-central pelo meio na linha a três em detrimento de António Silva, central de raiz, Roberto Martínez apontou à experiência do jogador do PSG.