Roberto Martínez: «Tenho muito respeito pelo que Fernando Santos conseguiu»

A carregar o vídeo ...

Logo após o final da partida em Alvalade, que terminou com uma goleada () de Portugal sobre Liechtenstein, Roberto Martínez revelou querer ter uma conversa com o seu antecessor, Fernando Santos, sobre o trabalho que desempenhou à frente do comando técnico da equipa das quinas. Minutos depois, na conferência de imprensa, o espanhol explicou o porquê que querer conversar com o agora selecionador da Polónia.