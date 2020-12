A carregar o vídeo ...

Estivemos à conversa com Roberto Soldado, avançado espanhol de 35 anos, do Granada, que nos confessou que os jogadores portugueses da equipa espanhola, como o guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte, são dos mais tímidos do plantel, mas que lançam um olhar 'matador' quando alguém erra.