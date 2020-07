Robôs chegaram à Fórmula 1: foi assim a cerimónia do pódio na Áustria

A carregar o vídeo ...

O Grande Prémio da Estíria, na Áustria, foi a segunda prova do Mundial de Fórmula 1 e ficou marcado por uma cerimónia do pódio inovadora e que deverá marcar o resto da temporada face às contingências impostas pelo novo coronavírus. A corrida foie os três primeiros classificados, devidamente protegidos com máscaras, receberam os seus troféus através de robôs inteligentes. [Vídeo: Twitter]