As dúvidas em torno da disponibilidade física de Pepe voltaram a assumir um contorno de destaque no jogo entre o FC Porto e o Sp. Braga , desta feita com o central a ser novamente substituído ainda no 1.º tempo, tal como já tinha sucedido frente ao Liverpool, no final de novembro. Na CMTV, Rodolfo Reis considerou que o central tem de tomar uma decisão quanto à sua carreira.