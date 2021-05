A carregar o vídeo ...

O Benfica-FC Porto está marcado para quinta-feira às 18h30 no Estádio da Luz com as duas equipas separadas por quatro pontos. Artur Soares Dias e João Pinheiro são os árbitros que partem na frente da corrida para apitar o clássico da Luz, assunto que foi comentado segunda-feira à noite na CMTV.