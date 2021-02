Rodri ignorou conselhos de Ederson no lance do penálti frente ao Tottenham: «Não ouvi»

A carregar o vídeo ...

O médio Rodri abriu caminho à vitória () do Manchester City sobre o Tottenham de José Mourinho através de penálti. Momentos antes do espanhol bater desde a marca dos onze metros, Ederson correu até ao meio-campo, chamou por Bernardo Silva e pediu para que transmitisse alguns conselhos a Rodri. Na 'flash-interview', o médio dos citizens disse que não ouviu as recomendações do brasileiro. [Vídeo: Football Daily]