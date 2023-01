De Paul não regressou aos treinos após o Mundial e os adeptos estão pelos cabelos: agora foi noite de karaoke

A carregar o vídeo ...

Há alguns focos de problemas com jogadores argentinos após a conquista recente do Mundial de seleções. Rodrigo de Paul é um desses casos. O médio, de 28 anos, ainda não voltou a exercitar-se às ordens do técnico Diego Simeone por, oficialmente, estar a contas com uma lesão na perna direita. Os adeptos colchoneros não aceitam tal versão e estão pelos cabelos com De Paul que, desta vez, foi visto a festejar, de madrugada, o aniversário da amiga Nathy Peluso. A publicação no Instagram surgiu às três da manhã e as críticas ao campeão do Mundo com Scaloni subiram de tom, já que este ainda não se mostrou operacional desde o êxito a 18 de dezembro, no Qatar, ante a França.