A carregar o vídeo ...

Rodrigo foi oficializado este sábado como reforço do Leeds United . O avançado espanhol passou as últimas 6 temporadas a representar o emblema de Valencia e na hora da despedida deixou um vídeo emotivo aos adeptos onde recorda as conquistas e momentos mais marcantes da passagem por Espanha. O ex-Benfica volta a Inglaterra depois de ter representado o Bolton em 2010/11.