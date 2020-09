Rodrigo entrou ao intervalo e saiu antes do apito final: Bielsa admite que não foi a melhor ideia

A carregar o vídeo ...

Rodrigo é a contratação mais cara do Leeds - pagou qualquer coisa como 30 milhões de euros ao Valencia pelo passe do futebolista , que representou o Benfica em 2010 e 2014 - mas este domingo ficou no banco toda a 1.ª parte do jogo com o Sheffield United , entrou ao intervalo, mas voltou a sair antes do apito final. Questionado sobre o que tinha acontecido, o treinador Marcelo Bielsa explicou e admitiu que talvez não tenha sido a melhor ideia...