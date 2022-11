Rodrygo esteve com Ronaldo depois do Brasil-Suíça e tentou 'transferir' talento do 'Fenómeno'... para si mesmo

A carregar o vídeo ...

Rodrygo, extremo brasileiro, esteve à conversa com Ronaldo 'Fenómeno' depois do Brasil-Suíça (1-0) , altura em que protagonizou um momento curioso, que arrancou gargalhadas aos presentes: "Deixa-me pegar aqui um bocadinho", atirou o jogador do Real Madrid enquanto tocava nas pernas de Ronaldo, para 'transferir' o talento do antigo avançado... para si mesmo. (: Ronaldo TV)