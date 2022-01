Roger continua a fazer estragos: veja os dois golaços do 'miúdo' do Sp. Braga pelos sub-23

A carregar o vídeo ...

Os sub-23 do Sp. Braga defrontaram, esta segunda-feira, o Rio Ave em jogo da quarta jornada da fase de apuramento do campeão da Liga Revelação. A partida ficou marcada não só pelo regresso de David Carmo aos relvados, como por estes dois grandes golos apontados por Roger, miúdo de 16 anos que, por esta altura, já é um dos habituais integrantes do plantel principal dos bracarenses. (Vídeo: NEXT)