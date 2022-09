A carregar o vídeo ...

O campeoníssimo Roger Federer deixou uma mensagem em vídeo a Serena Williams, tenista norte-americana de 40 anos que realizouesta sexta-feira, no US Open. O suíço, de 41 anos, confessou ser um fã da mais nova das irmãs Williams e pediu-lhe que não deixe em definitivo a família do ténis.