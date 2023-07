A carregar o vídeo ...

Roger Federer esteve esta terça-feira no camarote real do court central de Wimbledon e recebeu uma longa ovação do público inglês. O ex-tenista suíço ganhou oito vezes o torneio, um dos mais prestigiados do Mundo e o único do Grand Slam disputado em relva. (Vídeo Wimbledon/Twitter)