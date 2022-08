Roger Guedes pensou que ia ser substituído: «Ia chegar no banco a 'xingar' o Vítor...»

A carregar o vídeo ...

O Corinthians empatou diante do Fluminense, num jogo da Copa do Brasil, no qual Roger Guedes foi figura, ao marcar o golo da igualdade aos 90'. Mas a verdade é que, a determinado momento, o avançado pensou que Vítor Pereira o ia tirar de campo. Não foi caso e a placa 10 era para Ganso, da equipa contrária. Ora, após o encontro, Roger Guedes abordou esse momento e revelou que, se tivesse mesmo saído, ia descarregar a 'fúria'... em Vítor Pereira.