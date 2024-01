Roger Schmidt: «Feliz por ganhar este tipo de jogos, porque não é assim tão fácil»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt assumiu ter sido especial jogar com o nome de Eusébio nas costas diante do Arouca, numa partida na qual considera que o Benfica mereceu o triunfo.



"Foi claro uma motivação extra para os nossos jogadores atuar com o nome dele na camisola. Mostrar uma boa performance e acho que estivemos bem. Para mim decisivo foi a forma como entrámos na segunda parte do jogo. Mostrámos a capacidade para decidir o jogo, não foi fácil neste relvado para ambas as equipas. O Arouca foi muito compacto. Correram riscos com espaço atrás, mas não foi fácil chegar lá. Tivemos um feeling para aproveitar nos momentos certos. Marcámos três golos, tivemos de defender alguns momentos perigosos, mas acabou por ser uma vitória merecida. Feliz por termos ganho este tipo de jogos, porque não é assim tão fácil", disse o técnico.