Roger Schmidt já está em Nyon para participar no Fórum de Treinadores de Elite da UEFA, que se realiza na tarde desta segunda-feira. O treinador chegou a solo suíço acompanhado pelo assessor Ricardo Lemos. Recorde-se que Sérgio Conceição e Rúben Amorim também foram convidados para este evento, mas não estarão presentes. No fórum serão debatidos diversos temas, incluindo o novo formato de competições de clubes, que estará em vigor entre 2024 e 2027, bem como as linhas de intervenção do VAR ou ainda o comportamento dos jogadores.