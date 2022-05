A carregar o vídeo ...

O Boca Juniors conquistou este domingo a Taça da Liga argentina frente ao Tigre (3-0), e um dos destaques foi Marcos Rojo. O ex-central do Sporting fez o primeiro golo do encontro, levantou o troféu e, após o apito final, sentou-se no relvado num momento... pouco comum. (Vídeo: Twitter)