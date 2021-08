A carregar o vídeo ...

Com o início da época a aproximar-se em Itália, a Roma revelou o equipamento alternativo com o qual vai atuar durante a temporada. Em mais um ano de parceria entre os gialorrossi e a New Balance, a equipa de José Mourinho vai apresentar-se com um equipamento maioritariamente branco inspirado na paixão dos adeptos da famosa 'Curva Sud' do Estádio Olimpíco. [Créditos:Twitter/ASRoma]