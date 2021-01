A carregar o vídeo ...

"Cheguei aos 5.5!!! Sou muito grato ao Papai do Céu por tudo que ele me deu, pela minha família, amigos e por todo mundo que torce por mim! Valeu! Vamos comemorar!" A mensagem é de Romário que esta sexta-feira celebra o seu 55.º aniversário. O antigo futebolista, considerado um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos, partilhou com os fãs algumas imagens da sua história...