A carregar o vídeo ...

O FC Porto defrontou o Ac. Viseu, na manhã deste sábado, em jogo de preparação para a nova época, no Olival, à porta fechada. Os dragões venceram por 3-2 , depois de terem estado a perder 2-0, com Romário Baró a apontar o golo da vitória. O jovem médio já tinha bisado diante do V. Guimarães