Ronald Koeman teve de abandonar abruptamente esta sexta-feira a conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Sevilha, depois de ter começado a sangrar do nariz. O treinador do Barcelona ainda limpou o sangue com a máscara, mas o problema não se resolveu e teve mesmo de sair. (Vídeo Gol/Twitter)