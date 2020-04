Ronaldinho apresenta amigo da prisão em vídeo polémico

A carregar o vídeo ...

Assim que as imagens caíram nas redes sociais tornaram-se rapidamente virais. O vídeo mostra Ronaldinho na prisão, no Paraguai, ao lado de Pablo César Morales, um polícia acusado e condenado por proteger alegados traficantes de droga no norte do país. As imagens foram gravadas no telemóvel de Morales e enviadas para a família. "Olá a todos aí, família Moraes! Estou aqui com meu companheiro, meu atacante, Pablo. E, bom, joga muito bem. Estamos juntos! Em breve, vamos jogar outra vez juntos", diz o brasileiro que está preso desde o início de março por uso de passaporte falso [Vídeo Twitter]