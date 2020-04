A carregar o vídeo ...

A cumprir prisão domiciliária , num hotel de luxo no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho voltou a 'driblar' a Justiça e este sábado voltou a surge num live de uma banda brasileira. Depois de ter surpreendido no 'live' do Instagram da banda 'Revelação' , agora o antigo internacional brasileiro participou no 'live' do grupo 'Menos É Mais'. Imagens que rapidamente foram parar às redes sociais.