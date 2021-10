A carregar o vídeo ...

Ronaldinho e Leo Messi foram colegas de equipa no Barcelona, representaram o melhor de duas épocas douradas dos catalães, mas foi em solo francês, agora com La Pulga ao serviço do Paris SG, que se encontraram esta noite, antes do duelo entre os parisienses e o RB Leipzig. Este abraço, antes da partida, diz tudo...