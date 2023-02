Ronaldinho estreia-se na Kings League... e dá que falar: «Não vou estar a correr, que venha outro»

A carregar o vídeo ...

Ronaldinho estreou-se este domingo na Kings League, a Liga criada por Piqué e, como é habitual, destacou-se em campo... e fora dele. Quando explicavam ao brasileiro a dinâmica dos penáltis, em que os jogadores partem do meio-campo para disputarem um 'mano a mano' com o guarda-redes adversário, o antigo craque, agora com 42 anos, não perdoou: "Não vou estar a correr, que venha outro...", atirou. (Vídeo: Twitter)