Ronaldinho Gaúcho com liberdade em vista recebe apoio especial

O Ministério Público do Paraguai concluiu que Ronaldinho Gaúcho não participou no caso da obtenção de documentos falsos, mas que o irmão, Assis, sabia da origem irregular dos documentos. O MP não irá apresentar nova denúncia e estipulou medidas que devem ser respeitadas para que ambos sejam libertados pela justiça. E em vésperas de poder ser libertado, Ronaldinho Gaúcho, que está detido desde março, recebeu uma prenda do amigo José Luis Chilavert, ex-guarda-redes paraguaio.