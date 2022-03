Ronaldo e a evolução do Barcelona às mãos de Xavi Hernández: «Estou encantado!»

A carregar o vídeo ...

Ronaldo Nazário mostrou-se "encantado" com a evolução do Barcelona desde a chegada de Xavi Hernández ao comando técnico da equipa. Em declarações aos canais oficiais dos blaugrana, o ex-internacional brasileiro comentou ainda o desempenho da equipa no 'El Clásico' e teceu largos elogios a um dos pupilos de Xavi. [Vídeo: Barcelona]