Ronaldo e Casillas recordam Real Madrid e não faltam a piadas: até namorada do brasileiro foi alvo

Ronaldo e Casillas foram companheiros no Real Madrid durante 5 temporadas e numa conversa de amigos proporcionada pelo antigo internacional brasileiro, através de videoconferência, os dois recordaram alguns dos momentos passados no clube da capital espanhola. E claro, está, numa conversa de amigos não faltaram as piadas e até a namorada do antigo avançado foi 'atingida'...