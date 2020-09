A carregar o vídeo ...

Ficaram na história as festas de Ronaldo 'Fenómeno' nos tempos em que vestia a camisola do Real Madrid. Convidado do programa 'Universo Valdano', o antigo jogador brasileiro recordou esse período da sua vida e nem os seguranças que o presidente dos merengues enviada para 'controlar' faziam o devido e juntavam-se à festa... [Vídeo AS]