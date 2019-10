Uma estatística para Ronaldo esquecer: 28 livres pela Juventus... zero golos

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo é considerado um dos melhores jogadores de sempre, mas não domina todos os aspetos do jogo. Obviamente, Ronaldo já marcou muito golos de livre e alguns absolutamente fantásticos. No entanto, tendo em conta as inúmeras tentativas, o internacional português é mesmo considerado um dos piores marcadores de livres da história. Na Juventus, que até tem especialistas como Pjanic ou Dybala, está a comprovar isso mesmo, como pode ver neste vídeo.