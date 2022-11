A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo esteve, esta quarta-feira, ausente do treino de Portugal a dois dias do duelo com a Coreia do Sul, que se joga na sexta-feira pelas 15 horas. O capitão da Seleção Nacional está a fazer trabalho específico de recuperação no ginásio e não se juntou aos companheiros no relvado , como nos conta o nosso enviado-especial ao Mundial, Bruno Fernandes