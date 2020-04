A carregar o vídeo ...

As saudades do futebol são de tal forma grandes que Ronaldo até parece sentir falta dos sorteios da Liga dos Campeões. Ora, para resolver a situação, o antigo avançado decidiu recriá-los com o recurso a algumas peças de fruta que tinha em casa, tudo isto tendo como banda sonora precisamente o hino da prova mais importante da UEFA...