Juntem-se craques de hoje em dia e de outras décadas, um filho de uma estrela mundial, 'ajudinhas' de Youtube, cientistas 'loucos' e até o corte de cabelo 'mítico' de Ronaldo no Mundial'2002 e temos... o mais recente e épico anúncio da Nike em vésperas do Mundial do Qatar! Só visto...