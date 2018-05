Ronaldo viu algo que não lhe agradou nesta caricatura...

O portal brasileiro Globoesporte esteve presente, na terça-feira, no treino aberto do Real Madrid e, no final, decidiu surpreender Cristiano Ronaldo com uma caricatura de Mário Alberto, cartoonista do site canarinho. O desenho, referente à bicicleta apontada diante da Juventus, deixou o português de sorriso no rosto, mas houve um pormenor que chamou à atenção.