A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo voltou a falar do gesto que fez durante o jogo em Madrid , frente ao Atlético. O craque da Juventus que decidiu a partida ante o Hellas Verona (2-1) da marca de penálti referiu após o apito final que "as pessoas são tontas". "As pessoas falam demasiado, é esse o problema. Eu não vou falar disso porque as pessoas são tontas e fala muito", vincou o internacional português.